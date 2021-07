Un gros chagrin

«Rodolphe, Gala, Rodolphine et Touf profitent enfin d'un peu de tranquillité sur leur planète. Mais ce répit est de courte durée car une pieuvre géante s'attaque à Alpha en absorbant tout l'énergie de la planète. Durant l'attaque, toute l'équipe se réfugie à l'intérieur du vaisseau spatial. Mais quand ils en sortent, la planète est entièrement vide et désormais inhabitable. Ils doivent donc repartir à la recherche d'un nouvel endroit. Le vaisseau spatial volait déjà depuis plusieurs jours et à l'intérieur, la tension commençait à être palpable entre Rodolphe et Rodolphine :

-(Rodolphe) Bon, c'est mon tour.

-(Rodolphine) Attends, j'ai pas fini.

-(Rodolphe) Ouais mais ça fait déjà super longtemps que j'attends alors maintenant c'est mon tour !»

Crédits:

Histoires écites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr