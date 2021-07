Menace imminente

Les aventures de Rodolphe et Gala

Ça y est, c'est le grand jour ! Nous sommes super heureux de vous retrouver pour cette cinquième saison !

Tout l'été, vous pouvez acheter la saison 5 en intégralité et sans pub ici, ou attendre chaque semaine la sortie du nouvel épisode, au choix ! Merci pour votre soutien et vos nombreux messages.

«Rodolphe, Gala, Rodolphie et Touff sont enfin de retour sur leur planète Alpha. Ils décident de partir à la recherche de cailloux pour construire des tours. Aussi, ils n'entendent pas l'ordinateur de bord leur signaler l'arrivée d'un danger imminent. De retour de leur balade, Rodolphe et Rodolphine étaient tout excités : leurs sacs étaient remplis de cailloux tous plus beaux les uns que les autres.»

Crédits:

Histoires écites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr