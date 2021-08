Rodolphe vous répond (6)

«- (Rodolphe) Hé ! Salut tout le monde ! Trop content de vous retrouver pour un nouvel épisode de "Rodolphe vous répond" !

- (Rodolphine) Salut la compagnie !

- (Rodolphe) Eh bah dis donc, on est déjà à notre 6 ème rendez-vous.

- (Rodolphine) Ouais, bah à ce propos, j’ai des réclamations à faire !

- (Rodolphe) Des quoi ?

- (Rodolphine) Des réclamations ! Ça veut dire que j’ai des trucs à te demander !

- (Rodolphe) Bah… va-sy, je t’écoute !

- (Rodolphine) Bon, tu es d’accord que depuis le début je suis à tes côtés pour ce nouveau rendez-vous de "Rodolphe vous répond".

- (Rodolphe) Oui…

- (Rodolphine) Et souvent, je t’apporte une aide précieuse pour répondre aux questions.

- (Rodolphe) Oui…

- (Rodolphine) On peut même dire que sur certains épisodes, mon aide était indispensable.

- (Rodolphe) Oui, et alors ?

- (Rodolphine) Et alors ? Comment t’expliques que ça s’appelle "Rodolphe vous répond", alors que moi aussi je répond ?

- (Rodolphe) Hé ! Je te signale que moi je ne t’ai rien demandé ! C’est toi qui est venue t’incruster au rendez-vous !»





Crédits:

Histoires écrites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr