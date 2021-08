Rodolphe vous répond (5)

«-(Rodolphe) Coucou tout le monde !

-(Rodolphine) Salut les amis !

-(Rodolphe) Bienvenue pour ce nouvel épisode de Rodolphe vous répond.

-(Rodolphine) Salut les amis !

-(Rodolphe) Heu… tu l’as déjà dit Rodolphine !

-(Rodolphine) Non, je crois pas.

-(Rodolphe) Si si, t’as dit deux fois «salut les amis !»

-(Rodolphine) Non, je crois pas.

-(Rodolphe) Là tu viens de dire deux fois «non, je crois pas» ! Mais tu perds complètement la boule, ma parole !

-(Rodolphine) Ah, maintenant que j'y pense, hier soir je me suis cognée super fort la tête...

-(Rodolphe) Oh! C'est ça la grosse bosse sur ton front !

-(Rodolphine) Ah, maintenant que j'y pense, hier soir je me suis cognée super fort la tête...»

Crédits:

Histoires écrites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr