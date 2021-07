Rodolphe vous répond (3)

Les aventures de Rodolphe et Gala

«-(Rodolphe) Coucou tout le monde, c'est Rodolphe ! Bienvenue pour ce troisième rendez-vous de Rodolphe vous répond.

-(Rodolphine) Salut les amis.

-(Rodolphe) Tout va bien Rodolphine ?

-(Rodolphine) Oui oui, tout va bien.

-(Rodolphe) Tu as un l'air un petit peu nerveuse.

-(Rodolphine) Bah c'est juste que depuis tout à l'heure j'entends un bruit bizarre.

-(Rodolphe) Oui, bizarre.

-(Rodolphine) Oui, un bruit inquiétant !

-(Rodolphe) Oui, inquiétant...

-(Rodolphine) Comme un grognement !

-(Rodolphe) Comme un grognement...

-(Rodolphine) Oh, Rodolphe, arrête de répéter tout comme moi et écoute !

-(Rodolphe) Hmmm, j'entends rien.»

Crédits:

Histoires écrites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr