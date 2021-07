Rodolphe vous répond (2)

Les aventures de Rodolphe et Gala

«-(Rodolphe) Coucou tout le monde, c'est Rodolphe ! Bon bah je suis super content de vous retrouver pour notre deuxième rendez-vous de "Rodolphe vous répond".

-(Rodolphine) Alors c'est quoi la question du jour ?

-(Rodolphe) Heu, bah déjà tu pourrais commencer par être polie.

-(Rodolphine) Bah je suis très polie.

-(Rodolphe) Bah non parce que si tu étais polie, tu aurais commencé par dire bonjour.

-(Rodolphine) Mais j'ai dit bonjour !

-(Rodolphe) Non, je n'ai pas entendu de bonjour.

-(Rodolphine) Mais c'est normal gros bêta, j'ai pas dit bonjour.

-(Rodolphe) Il faudrait savoir : tu as dit bonjour ou tu n'as pas dit bonjour ?

-(Rodolphine) Bah, j'ai dit bonjour comme ça.

-(Rodolphe) Mais Rodolphine, si tu fais coucou avec ta main, personne ne peut te voir !»

Crédits:

Histoires écrites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr