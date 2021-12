Les aventures de Rodolphe et Gala

TADAAAAM !!! Vous l'attendiez toutes et tous... voici : "La chanson de Rodolphe et Gala"

On y a mis tout notre cœur et beaucoup de fous rires, alors on espère qu'elle vous plaira ;-)

«- (Rodolphe) Youpi, youpi! C'est la fête de Noël! On aura des cadeaux! Des cadeaux de Noël. Il va tomber des flacons, des flacons de Noël! Et ce sera trop la fête, la fête de Noël!

- (Gala) Hé Rodolphe, tu es sûr que tout va bien?

- (Rodolphe) Oh, salut Gala ! Ouais, ça va super bien! Je suis trop content, c'est bientôt Noël !

- (Gala) C'est pour ça que tu chantes cette chanson?

- (Rodolphe) Elle est super hein!

- (Gala) Heu... oui...

- (Rodolphe) Youpi, youpi! C'est la fête de Noël! On aura des cadeaux! Des cadeaux de Noël. Il va tomber des flacons...

- (Gala) Tu sais Rodolphe, je crois qu'on ne dit pas des "flacons" mais des "flocons".

- (Rodolphe) Hein, tu es sûre?

- (Gala) Heu, oui. On dit des "flocons" de neige.»

Histoires écrites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr