Les aventures de Rodolphe et Gala

«-(Gala) Bonjour amis terriens, et bienvenue dans le journal de Rodolphe et Gala, le journal qui vous donne des nouvelles de l'univers.

-(Rodolphe) Coucou tout le monde !

-(Rodolphine) Salut les amis ! Alors Rodolphe, tu es prêt pour l'info du jour ?

-(Rodolphe) Bien sûr que je suis prêt. Et je n'ai même pas de pense-bête aujourd'hui.

-(Rodolphine) Tu n'as pas de pense-bête et tu te souviens de l'info du jour ?

-(Rodolphe) Ouais !

-(Rodolphine) Bah ça alors, ça doit être l'info du jour !

-(Rodolphe) Comment ça ?

-(Rodolphine) Bah l'info du jour c'est que pour la première fois Rodolphe se souvient tout seul de l'info du jour.

-(Gala) Je confirme, ça ferait une super info.

-(Rodolphe) N'importe quoi, c'est pas ça l'info du jour...»



Histoires écrites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr