Le Journal de Rodolphe et Gala #12

«-(Gala) Bonjour amis terriens, et bienvenue dans le journal de Rodolphe et Gala, le journal qui vous donne des nouvelles de l'univers.

-(Rodolphine) Salut les amis, j'espère que vous allez bien !

-(Rodolphe) Ouais, ça va super.

-(Rodolphine) Je ne te parlais pas Rodolphe, je parlais à tous ceux qui nous écoutent.

-(Rodolphe) Ça veut dire que je ne suis pas ton ami ?

-(Rodolphine) Tu ne peux pas être mon ami puisque tu es mon frère !

-(Rodolphe) Oh, c'est trop triste, je ne suis pas ton ami...

-(Rodolphine) Mais non Rodolphe...

-(Gala) Mais non Rodolphe, au contraire. Les liens de fratrie sont tout aussi fort que les liens d'amitié.

-(Rodolphe) Euh, non pas vraiment.»

Crédits:

Histoires écites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr