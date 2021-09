Le Journal de Rodolphe et Gala #11

«-(Gala) Bonjour amis terriens, et bienvenue dans le journal de Rodolphe et Gala, le journal qui vous donne des nouvelles de l'univers.

-(Rodolphe) Coucou tout le monde! Je suis trop super content de vous retrouver.

-(Rodolphine) Moi aussi je suis super contente !

-(Rodolphe) Pas la peine de crier comme ça Rodolphine.

-(Rodolphine) Je ne crie pas, je montre mon enthousiasme.

-(Rodolphe) Si tu peux le montrer un peu moins fort, ça m'arrange moi et mes oreilles.

-(Rodolphine) Grrrrrr !

-(Gala) Aujourd'hui, on vous a concocté un super programme.

-(Rodolphe) Ouais, vous allez découvrir plein de nouvelles choses et puis on va raconter des blagues.»

Crédits:

Histoires écites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr