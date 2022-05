Les aventures de Rodolphe et Gala

«-(Rodolphe) Coucou tout le monde, et bienvenue dans le journal de Rodolphe et Gala... et Rodolphine. Au programme aujourd'hui: Rodolphe vous répond.

-(Rodolphine) Enfin il essaye...

-(Rodolphe) Le saviez-vous? Avec Gala!

-(Gala)Toujours prête à vous faire découvrir des choses passionnantes sur l'univers.

-(Rodolphe) La blague du jour. Youpi, c'est mon moment préféré!

-(Rodolphine) On sait que c'est ton moment préféré Rodolphe.

-(Rodolphe) Le défi de l'escargot.

-(Gala) Serez-vous prêt à relever un nouveau défi ?

-(Rodolphe) Et enfin, la danse de Rodolphine!

-(Gala) Oui! On garde le meilleur pour la fin.

-(Rodolphe) Ça c'est toi qui le dit.

Aujourd'hui c'est Nolan et Mayan qui nous ont posé une superbe question. Ils demandent pourquoi il y a toujours des monstres sur les planètes sauf sur Rikiki et Alpha. Ça c'est une très bonne question. C'est vrai que quand on arrive sur une planète on sait jamais ce qui nous attend, et parfois il peut y avoir des monstres. Alors pourquoi ils sont là ces monstres à votre avis? Parce que l'univers il est immense!»