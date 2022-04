Les aventures de Rodolphe et Gala

«-(Rodolphe) Coucou tout le monde, et bienvenue dans le journal de Rodolphe et Gala... et Rodolphine. Au programme aujourd'hui: Rodolphe vous répond.

-(Rodolphine) Enfin il essaye...

-(Rodolphe) Le saviez-vous? Avec Gala!

-(Gala)Toujours prête à vous faire découvrir des choses passionnantes sur l'univers.

-(Rodolphe) La blague du jour. Youpi, c'est mon moment préféré!

-(Rodolphine) On sait que c'est ton moment préféré Rodolphe.

-(Rodolphe) Le défi de l'escargot.

-(Gala) Serez-vous prêt à relever un nouveau défi ?

-(Rodolphe) Et enfin, la danse de Rodolphine!

-(Gala) Oui! On garde le meilleur pour la fin.

-(Rodolphe) Ça c'est toi qui le dit.

-(Rodolphe) Aujourd'hui, c'est Albane qui pose une excellente question. Elle demande pour Rodolphine râle tout le temps.

-(Rodolphine) Eh mais je râle pas tout le temps!



-(Rodolphe) S'il te plait Rodolphine, tu n'as pas la parole sur cette rubrique alors je te prie de bien vouloir me laisser répondre. Rodolphine, elle a un sale caractère depuis qu'elle est toute petite. J'ai l'impression que ça fait partie d'elle, comme son nez, comme ses pieds. Et dirais même que c'est de pire en pire. Quand elle va être une vieille mémé à mon avis il n'y aura pas un mot qui sortira de sa bouche sans râler. »