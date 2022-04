Les aventures de Rodolphe et Gala

«-(Rodolphe) Coucou tout le monde, et bienvenue dans le journal de Rodolphe et Gala !

-(Rodolphine) Et Rodolphine...

-(Gala) Salut les amis!

-(Rodolphe) Au programme aujourd'hui, "Rodolphe vous répond".

-(Rodolphine) Enfin, il essaye.

-(Rodolphe) "Le saviez-vous ?" avec Gala.

-(Gala) Toujours prête à vous faire découvrir des choses passionnantes sur l'univers.

-(Rodolphe) "La blague du jour". Youpi, c'est mon moment préféré!

-(Rodolphine) On sait que c'est ton moment préféré Rodolphe.

-(Rodolphe) Le "défi de l'escargot".

-(Gala) Serez-vous prêts à relever un nouveau défi?

-(Rodolphe) Et enfin, la danse de Rodolphine.

-(Rodolphine) Ouais, on garde le meilleur pour la fin!

-(Rodolphe) Ouais, bah ça c'est toi qui le dit.

-(Rodolphe) Aujourd'hui, c'est Charlie qui nous envoie une question: il demande pourquoi je ne prends jamais de bain. Alors Charlie, j'ai déjà pris des bains et le problème, c'est que quand je sors du bain, et bien je trouve que je ne sens plus pareil. Comment dire? En fait, j'aime pas du tout sentir...

-(Rodolphine) Sentir bon?

-(Rodolphe) Voilà, j'aime pas sentir bon. Enfin si j'aime bien sentir bon mais bon pour ça faut pas que je prenne de bain, mon odeur naturelle sent mille fois meilleure que l'odeur du bain.»