Les aventures de Rodolphe et Gala

«-(Rodolphe) Coucou tout le monde, et bienvenue dans le journal de Rodolphe et Gala !

-(Rodolphine) Et Rodolphine...

-(Gala) Salut les amis !

-(Rodolphe) Au programme aujourd'hui, "Rodolphe vous répond".

-(Rodolphine) Enfin, il essaye.

-(Rodolphe) "Le saviez-vous ? " avec Gala.

-(Gala) Toujours prête à vous faire découvrir des choses passionnantes sur l'univers.

-(Rodolphe) "La blague du jour". Youpi, c'est mon moment préféré !

-(Rodolphine) On sait que c'est ton moment préféré Rodolphe.

-(Rodolphe) Le "défi de l'escargot".

-(Gala) Serez-vous prêts à relever un nouveau défi ?

-(Rodolphe) Et enfin, la danse de Rodolphine.

-(Rodolphine) Ouais, on garde le meilleur pour la fin.

-(Rodolphe) Ouais, bah ça c'est toi qui le dit.

-(Rodolphe) Rodolphe vous répond ! AUjourd'hui, c'est Léonard qui me demande quel est le plat le plus dégoûtant de l'univers que j'ai jamais mangé. Alors ça c'est une très bonne question, laisse-moi réfléchir... Ah oui, je sais. Un jour j'ai été rendre visite à ma grande tante Rodolpha, elle nous prépare toujours une soupe aux champignons qui est vraiment beurk.»