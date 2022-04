Les aventures de Rodolphe et Gala

«-(Rodolphe) Coucou tout le monde, et bienvenue dans le journal de Rodolphe et Gala... et Rodolphine. Au programme aujourd'hui: Rodolphe vous répond.

-(Rodolphine) Enfin il essaye...

-(Rodolphe) Le saviez-vous? Avec Gala!

-(Gala)Toujours prête à vous faire découvrir des choses passionnantes sur l'univers.

-(Rodolphe) La blague du jour. Youpi, c'est mon moment préféré!

-(Rodolphine) On sait que c'est ton moment préféré Rodolphe.

-(Rodolphe) Le défi de l'escargot.

-(Gala) Serez-vous prêt à relever un nouveau défi ?

-(Rodolphe) Et enfin, la danse de Rodolphine!

-(Gala) Oui! On garde le meilleur pour la fin.

-(Rodolphe) Ça c'est toi qui le dit.

-(Rodolphe) Aujourd'hui, c'est Callie qui me demande pourquoi Gala était incontrôlable quand on était près de la boule d'énergie. Et bien Callie, ça c'est une très bonne question! En fait, Gala c'est un robot extra-terrestre, ce qui veut dire que c'est moitié une extra-terrestre, moitié un robot. Et la boule d'énergie, elle a le pouvoir de faire disjoncter les machines, comme le vaisseau spatial, ou comme la moitié de Gala. Donc voilà! Être un robot extra-terrestre ça a plein d'avantages, comme avoir les superbes gadgets comme elle a Gala, et puis ça a aussi des inconvénients, comme ne plus marcher quand on s'approche trop près d'une boule d'énergie.»