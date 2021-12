Les aventures de Rodolphe et Gala

«-(Gala) Bonjour amis terriens, et bienvenue dans le journal de Rodolphe et Gala, le journal qui vous donne des nouvelles de l'univers.

-(Rodolphe) Salut tout le monde.. .

-(Rodolphine) Coucou !

-(Gala) Et bien les amis, vous savez que c'est déjà le dernier journal de la saison...

-(Rodolphe) Bah non, moi je ne savais pas.

-(Rodolphine) Si, si, moi je savais.

-(Rodolphe) Bah tu aurais pu me le dire Rodolphine !

-(Rodolphine) Bah je pensais que tu savais.

-(Rodolphe) Non, je ne savais pas.

-(Gala) Ne soit pas triste Rodolphe car qui dit la fin des journaux, dit ?

-(Rodolphe) Qu'on est en vacances ?

-(Rodolphine) Mais non !

-(Rodolphe) Hiiiin, les journaux c'est fini et en plus on n'est même pas en vacances. T'en as d'autres des mauvaises nouvelles à m'annoncer ou c'était la dernière ?»



Histoires écrites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr