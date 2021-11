Les aventures de Rodolphe et Gala

«-(Gala) Bonjour amis terriens, et bienvenue dans le journal de Rodolphe et Gala, le journal qui vous donne des nouvelles de l'univers.

-(Rodolphe) Coucou tout le monde.. .

-(Rodolphine) Salut...

-(Gala) Et bien qu'est-ce qu'il vous arrive tous les deux ? Vous n'avez pas l'air d'aller bien.

-(Rodolphe) Non mais c'est juste qu'on se sent tout nuls.

-(Gala) Tout nuls ? Mais pourquoi ?

-(Rodolphe) On a l'impression de servir à rien.

-(Gala) Mais vous ne servez pas à rien Rodolphe. La preuve puisque tu vas nous dire l'info du jour.

-(Rodolphe) Ouais... Musika est partie faire une tournée intergalactique. Au programme, il va jouer sur plus de 10 000 planètes. On raconte qu'il a déjà un succès fou et qu'il serait élu extra-terrestre le plus génial de l'univers...»



Histoires écrites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr