Les aventures de Rodolphe et Gala

«-(Gala) Bonjour amis terriens, et bienvenue dans le journal de Rodolphe et Gala, le journal qui vous donne des nouvelles de l'univers.

-(Rodolphe) Coucou tout le monde !

-(Rodolphine) Coucou ! Alors Rodolphe, j'espère qu'aujourd'hui tu n'as pas oublié l'info du jour.

-(Rodolphe) Ah bah là, c'est sûr que je ne risque pas de l'oublier...

-(Gala) Pourquoi tu dis ça Rodolphe ? Ça parle de cailloux ?

-(Rodolphe) Bah non. T'es pas au courant Gala ?

-(Gala) Au courant de quoi ?

-(Rodolphe) Bah l'info du jour concerne les galaxériens.

-(Gala) Ah bon ? Qu'est-ce qui leur arrive ?

-(Rodolphe) Leur vaisseau, le Galaxia, où vivent les galaxériens, et bah il s'est aimanté à une planète !

-(Gala) Aimanté à une planète ?!»



Histoires écrites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr