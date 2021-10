Le Journal de Rodolphe et Gala #14

«-(Gala) Bonjour amis terriens, et bienvenue dans le journal de Rodolphe et Gala, le journal qui vous donne des nouvelles de l'univers.

-(Rodolphe) Coucou tout le monde !

-(Rodolphine) Hello la compagnie !

-(Gala) Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui ?

-(Rodolphe & Rodolphine) Ouais, ça va super !

-(Gala) Fantastique. On peut donc commencer avec l'info du jour...

-(Rodolphe) Quoi de neuf dans l'univers ?

-(Rodolphine) Bah alors Rodolphe, tu la dis ou quoi l'info du jour ?

-(Rodolphe) Heu, je veux bien la dire mais avant Rodolphine tu devrais peut-être te boucher les oreilles.

-(Rodolphine) Pourquoi, tu as l'intention de crier ?

-(Rodolphe) Non mais je crois que l'info du jour risque de bien t'énerver.»

Crédits:

Histoires écrites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr