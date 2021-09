Le Journal de Rodolphe et Gala #13

«-(Gala) Bonjour amis terriens, et bienvenue dans le journal de Rodolphe et Gala, le journal qui vous donne des nouvelles de l'univers.

-(Rodolphe) Coucou tout le monde !

-(Rodolphine) Salut !

-(Gala) Est-ce que tout le monde est prêt à commencer le journal ?

-(Rodolphe) Qu'est-ce que tu veux dire par là ?

-(Gala) Est-ce que vous avez bien préparé vos rubriques ?

-(Rodolphe) T'as des briques toi Rodolphine ?

-(Rodolphine) Heu, non, j'ai pas de briques...

-(Gala) Non pas vos briques, vos rubriques !

-(Rodolphe) Rubrique ? Mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là ?

-(Gala) Par exemple ta rubrique Rodolphe c'est l'info du jour.»

Crédits:

Histoires écites et racontées par : Cécilia Dorai

Musique : Gerald M. Dorai

Bruitages : Romain Nicolas et Gérald M. Dorai

Plus d'informations sur loustiketfarfelux.fr