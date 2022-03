La semaine dernière dans AMIES, nous nous sommes quittés sur un grand moment avec le final de la saison 2 de Twin Peaks. Dans cet épisode, Marie et Anaïs poursuivent l'aventure avec le visionnage du film Twin Peaks: Fire Walk With Me (1992). On y suit l'enquête de l'agent Cooper sur Teresa Banks, la première fille tuée par Bob, ainsi que les sept derniers jours de Laura Palmer avant sa mort.

Vous aimez Twin Peaks et vous souhaitez témoigner de l'impact de la série sur votre vie? Vous pouvez nous envoyer une note vocale à l'adresse [email protected]

Chers fans d'AMIES, le podcast va faire une petite pause. Pourquoi? Parce que Peak TV revient dès la semaine prochaine! On vous parlera notamment d'Euphoria, de Sex and the City, et plein d'autres séries. Ne vous inquiétez pas, AMIES reprendra dans quelques semaines avec Twin Peaks: The Return (2017), et on a hâte de découvrir (ou redécouvrir) la série à vos côtés.

Après Friends, les deux acolytes reviennent pour (re)découvrir une autre série culte des années 1990: Twin Peaks. Cette fois, Anaïs et Marie inversent les rôles. Anaïs connaît la série par cœur, tandis que Marie ne l'a jamais vue.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

