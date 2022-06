Cette semaine dans AMIES, Marie et Anaïs regardent les épisodes 15 et 16 de de Twin Peaks: The Return. On se rapproche dangereusement de la fin.

Côté intrigue, on apprend que Phillip Jeffries (le personnage incarné par David Bowie) est en fait une théière. À Twin Peaks, Big Ed et Norma vivent leur happy ending en musique. Pendant ce temps-là à Las Vegas, Cooper se réveille enfin… pour le plus grand bonheur de Marie.

À la fin de l'épisode, on vous réserve une petite surprise: nos deux amies ont discuté avec Pierre Buffin et Stéphane Vogel de la société Buf. Il étaient tous les deux superviseurs des effets spéciaux de cette saison 3.

