Cette semaine, dans AMIES, Marie et Anaïs regardent le premier épisode de la deuxième saison de Twin Peaks. Au grand désarroi de Marie, l'identité du meurtrier de Laura Palmer n'a toujours pas été découverte. Si l'intrigue principale est toujours en cours, d'autres s'ajoutent pour complexifier une série déjà bien dense: Cooper baigne dans son sang pendant huit heures, Andy perd ses trois derniers neurones, Audrey est laissée à l'abandon et Leland se réveille avec les cheveux blancs et une soudaine envie de chanter.

Marie arrive-t-elle à suivre? Que pense-t-elle de ce début de saison? En veut-elle à Anaïs de l'avoir mise dans cette galère? Qui a tué Laura Palmer?

Après Friends, les deux acolytes reviennent pour (re)découvrir une autre série culte des années 1990: Twin Peaks. Cette fois, Anaïs et Marie inversent les rôles. Anaïs connaît la série par cœur, tandis que Marie ne l'a jamais vue.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

