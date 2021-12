Cette semaine, dans AMIES, Marie et Anaïs regardent les épisodes 2 et 3 de la deuxième saison de Twin Peaks. Marie commence à perdre patience: on ne sait toujours pas qui a tué Laura Palmer, Cooper ne se préoccupe pas assez du sort d'Audrey, et le Major Briggs évoque maintenant une présence extraterrestre dans la ville.

Côté enquête, tous les indices semblent concorder pour désigner le personnage de Bob comme potentiel meurtrier. Que pense Marie de ces avancées? Qu'a-t-elle pensé du tube interplanétaire «Just You» chanté par James?

Après Friends, les deux acolytes reviennent pour (re)découvrir une autre série culte des années 1990: Twin Peaks. Cette fois, Anaïs et Marie inversent les rôles. Anaïs connaît la série par cœur, tandis que Marie ne l'a jamais vue.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

