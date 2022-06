Cette semaine dans AMIES, Marie et Anaïs regardent les épisodes 9 et 10 de de Twin Peaks: The Return. Après les envolées surréalistes de l'épisode précédent, on revient à une intrigue un peu plus terre à terre.

Alors que l'enquête de Gordon, Albert, Tammy et Diane continue, à Twin Peaks, on découvre que Richard (aka le personnage le plus maléfique de cette saison) est le fils d'Audrey. Pendant ce temps, à Las Vegas, on en apprend un peu plus sur la fabrication de Dougie.

Après Friends, les deux acolytes reviennent pour (re)découvrir une autre série culte des années 1990: Twin Peaks. Cette fois, Anaïs et Marie inversent les rôles. Anaïs connaît la série par cœur, tandis que Marie ne l'a jamais vue.



