Cette semaine, dans AMIES, Marie et Anaïs regardent les épisodes 16, 17 et 18 de la deuxième saison de Twin Peaks. Et si Marie avait atteint son point de rupture la semaine passée concernant la série, elle va désormais beaucoup mieux. Car quand Audrey est heureuse, Marie l'est aussi.

Audrey et Cooper sont amoureux mais pas l'un de l'autre. Leurs deux nouveaux intérêts romantiques sont: John Wheeler, interprété par Billy Zane (alias le méchant dans Titanic) et Annie Blackburn, interprétée par Heather Graham. Ben Horne se transforme en activiste écologiste et en influenceur fitness vêtu de son plus beau jogging Fila. Josie meurt et se transforme en poignée de tiroir (normal).

À lire sur le même sujet: Les 15 moments télé les plus romantiques de la décennie

Après Friends, les deux acolytes reviennent pour (re)découvrir une autre série culte des années 1990: Twin Peaks. Cette fois, Anaïs et Marie inversent les rôles. Anaïs connaît la série par cœur, tandis que Marie ne l'a jamais vue.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.