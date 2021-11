Cette semaine dans AMIES, Marie et Anaïs reviennent sur les épisodes 5 et 6 de la première saison de Twin Peaks. L'enquête sur la mort de Laura Palmer progresse mais d'autres intrigues surviennent pour le plus grand plaisir de Marie: Audrey se retrouve dans le lit de Cooper et la bûche livre enfin ses secrets à nos deux amies.

Shérif Truman et l'agent Cooper vont-ils enfin aller au One-Eyed Jacks? Marie suspecte-t-elle toujours le père de Donna? Et quelle est la logique gastronomique de Jerry Horne?

Après Friends, les deux acolytes reviennent pour (re)découvrir une autre série culte des années 1990: Twin Peaks. Cette fois, Anaïs et Marie inversent les rôles. Anaïs connaît la série par cœur, tandis que Marie ne l'a jamais vue.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

