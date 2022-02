Cette semaine, dans AMIES, Marie et Anaïs regardent les épisodes 19, 20 et 21 de la deuxième saison de Twin Peaks.

Il y a de l'amour dans l'air: Cooper et Annie officialisent leur relation, John et Audrey couchent ensemble et Gordon Cole embrasse Shelly. Pendant ce temps-là, Donna est en pleine crise existentielle (et capillaire), le shérif Truman se retrouve à faire de l'astrologie pour résoudre un meurtre et Annie remporte le concours de Miss Twin Peaks.

À lire sur le même sujet: Le 8 avril 1990, l'Amérique découvre «Twin Peaks»… et sombre dans la folie

Après Friends, les deux acolytes reviennent pour (re)découvrir une autre série culte des années 1990: Twin Peaks. Cette fois, Anaïs et Marie inversent les rôles. Anaïs connaît la série par cœur, tandis que Marie ne l'a jamais vue.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.