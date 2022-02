Cette semaine, dans AMIES, Marie et Anaïs regardent le dernier épisode de la deuxième saison de Twin Peaks. Ce final, considéré comme l'un des plus cultes et acclamés de l'histoire de la télévision, venait conclure l'intrigue de la série originelle diffusée entre 1990 et 1991. Avant que les créateurs David Lynch et Mark Frost prennent tout le monde de court en 2014, avec l'annonce d'une troisième saison qui sortira finalement en 2017.

L'occasion pour nos deux AMIES de faire le bilan et de se projeter dans la suite de Twin Peaks. Quelle est la plus grosse évolution de Marie depuis le début de son visionnage? Que retient-elle de ces deux saisons? Quels personnages espère-t-elle revoir (ou ne plus jamais revoir)?

Après Friends, les deux acolytes reviennent pour (re)découvrir une autre série culte des années 1990: Twin Peaks. Cette fois, Anaïs et Marie inversent les rôles. Anaïs connaît la série par cœur, tandis que Marie ne l'a jamais vue.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

