«AMIES, Fifty Shades of Grey», en direct au Paris Podcast Festival

Dans cet épisode spécial d'AMIES, enregistré en direct et en public au Paris Podcast Festival, sur la scène de la Gaité Lyrique, Anaïs et Marie ont décidé de s'attaquer à la plus grande œuvre érotico-romantique du premier trimestre de 2015, le seul film qui allie buttplugs et droit contractuel: Cinquante nuances de Grey.

Retrouvez AMIES le 12 novembre pour une deuxième saison! Après Friends, les deux acolytes reviennent pour (re)découvrir une autre série culte des années 1990: Twin Peaks. Cette fois, Anaïs et Marie inversent les rôles. Anaïs connaît la série par cœur, tandis que Marie ne l'a jamais vue… Si vous avez envie de vous préparer à ce retour en fanfare, la série est dispo sur Canal+.

AMIES est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Montage: Aurélie Rodrigues

