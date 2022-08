Cet été, on vous a préparé trois épisodes hors-séries pour parler d'une des plus grandes trilogies de tous les temps: Cinquante Nuances de Grey. Il y a quelques mois, nos deux AMIES avaient enregistré un live au Paris Podcast Festival dans lequel elles témoignaient tout leur amour pour le premier film de la trilogie. L'épisode que vous allez entendre est donc une rediffusion de ce live, mais ne vous inquiétez pas, car à partir de la semaine prochaine vous aurez le droit à deux épisodes inédits.

Après avoir regardé Friends, Twilight et Twin Peaks, Anaïs Bordages et Marie Telling s’attaquent à la plus grande œuvre érotico-romantique de l'histoire du cinéma. La seule trilogie qui allie buttplugs et droit contractuel: Cinquante Nuances de Grey. Ensemble, elles ont revu l'intégralité des films, partageant chaque semaine leur épopée télévisuelle dans le podcast AMIES. Récaps en trente secondes, MVP, anatomie d'une scène, meilleures répliques... retrouvez tout ce que vous avez adoré dans les premières saisons d'AMIES!

AMIES est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

