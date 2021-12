Cette semaine, dans AMIES, Marie et Anaïs regardent les épisodes 4 et 5 de la deuxième saison de Twin Peaks. Pour l'occasion, elles accueillent un invité très spécial: Sofiane Aït-Kaci, créateur et co-host du podcast Lynchsplaining.

Après des extraterrestres, des hiboux maléfiques, une bûche qui parle, il y a maintenant une femme bionique à Twin Peaks. Pourquoi Harold Smith ne sort-il pas de chez lui? Combien de journaux intimes tenait Laura Palmer? Josie a-t-elle trop (ou pas assez) de nuisettes en satin?

AMIES fait une pause de deux semaines pour les fêtes, mais vous pouvez retrouver Anaïs et Marie dès le 7 janvier dans leur autre podcast Peak TV pour un épisode spécial sur la saison 3 de Succession. Et si vous voulez savoir si Marie découvre le meurtrier de Laura Palmer avant l'agent Cooper, on se retrouve le 14 janvier.

Après Friends, les deux acolytes reviennent pour (re)découvrir une autre série culte des années 1990: Twin Peaks. Cette fois, Anaïs et Marie inversent les rôles. Anaïs connaît la série par cœur, tandis que Marie ne l'a jamais vue.



AMIES est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

