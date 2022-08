Dakota Johnson et Jamie Dornan dans Cinquante nuances plus claires. | Capture d'écran via Amazon Prime

Cette semaine dans AMIES, Marie et Anaïs découvrent le troisième et dernier chapitre de la saga: Cinquante Nuances plus claires. Avant elles étaient plus sombres, maintenant elles sont plus claires, ne nous demandez pas pourquoi.

Au programme: un montage d'ouverture très très luxueux, une grossesse imprévue, une course poursuite digne de Fast & Furious, une succession de pétages de plomb de la part de Christian et une vengeance à l'aide d'un vibromasseur.

Chers fans d'AMIES, Anaïs et Marie seront de retour cet automne pour une saison 3. Cette fois-ci, elles ne vous parleront pas d'une série, mais de films. Anaïs affectionnant tout particulièrement les films d'horreur, elle fera découvrir ses favoris à Marie, qui lui montrera ses films romantiques préférés en échange. Au menu de cette troisième saison: du cucul et du gore, des cris et des gloussements.

Après avoir regardé Friends, Twilight et Twin Peaks, Anaïs Bordages et Marie Telling s'attaquent à la plus grande oeuvre érotico-romantique de l'histoire du cinéma. La seule trilogie qui allie buttplugs et droit contractuel: Cinquante Nuances de Grey. Ensemble, elles ont revu l'intégralité des films, partageant chaque semaine leur épopée télévisuelle dans le podcast AMIES. Récaps en trente secondes, MVP, anatomie d'une scène, meilleures répliques... retrouvez tout ce que vous avez adoré dans les premières saisons d'AMIES!

AMIES est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

