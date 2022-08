Dakota Johnson et Jamie Dornan dans Cinquante Nuances plus sombres. | Capture d'écran via Amazon Prime

Cette semaine dans AMIES, Marie et Anaïs découvrent le deuxième chapitre de la saga Cinquante Nuances; cette fois, les nuances sont «plus sombres» mais l'intrigue est toujours aussi conne. Ce qui n'a pas empêché nos deux AMIES d'apprécier le film.

Au programme: un enchaînement de scènes de sexe, de clips musicaux et de pubs pour l'argent et la richesse, un crash d'hélico et surtout, un concours de mecs toxiques.

Après avoir regardé Friends, Twilight et Twin Peaks, Anaïs Bordages et Marie Telling s'attaquent à la plus grande oeuvre érotico-romantique de l'histoire du cinéma. La seule trilogie qui allie buttplugs et droit contractuel: Cinquante Nuances de Grey. Ensemble, elles ont revu l'intégralité des films, partageant chaque semaine leur épopée télévisuelle dans le podcast AMIES. Récaps en trente secondes, MVP, anatomie d'une scène, meilleures répliques... retrouvez tout ce que vous avez adoré dans les premières saisons d'AMIES!

AMIES est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Mona Delahais, notre stagiaire, a contribué à l'élaboration de cet épisode.

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Victor Benhamou

