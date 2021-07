Chapitre 3: Séquestration

Twilight, chapitre 3: Hésitation. | Capture d'écran via Netflix

Dans ce troisième hors-série d'AMIES, Anaïs et Marie regardent Twilight: Hésitation. Toute l'intrigue du troisième volet de la saga tourne autour du pire triangle amoureux de l'histoire: Jacob-Bella-Edward. Un épisode où, en plus, l'héroïne est négligée par les scénaristes au profit d'un concours de testostérone entre ses deux prétendants.

Après avoir regardé dix saisons de Friends, Anaïs Bordages et Marie Telling s'attaquent à un autre monument de la pop culture, une tragédie shakespearienne où les gens ont les dents pointues et des torses scintillants. Bref, un chef-d'œuvre du septième art: Twilight. Ensemble, elles ont revu l'intégralité des aventures de Bella et Edward, partageant chaque semaine leur épopée télévisuelle dans le podcast AMIES. Récaps en trente secondes, MVP, meilleures répliques... retrouvez tout ce que vous avez adoré dans la première saison d'AMIES!

AMIES est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours, avec Aurélie Rodrigues.

Musique: From the Fall (Rod Crunch Remix) - Dan Lebowitz