Mon «petit» cancer du sein

Comment raconter sa propre maladie, quand on recueille les confidences à bord ? Je me livre, dans ce dernier épisode, à propos de mon cancer, de ma traversée de la maladie et de ma difficulté dʹêtre à la fois actrice et témoin, dedans et dehors. Francesca

Pour tout renseignement ou soutien en rapport avec le cancer du sein, n’hésitez pas à faire appel à la ligue suisse contre le cancer.