Sur le bateau, on barre, on veille, mais on a besoin surtout de manger et dormir. Certaines dʹentre nous ont le mal de mer. Dʹautres non.

Cʹest comme la maladie. Nous nʹavons pas toutes eu le même cancer, ni les mêmes traitements après lʹablation de la tumeur. Radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie, cʹest selon. Et les traitements ne nous ont pas tous fait le même effet. Nausée, vomissements, cʹest souvent le lot de la chimio. Francesca

Crédits:

8 femmes à bord est un podcast de Francesca Argiroffo pour la RTS.

Réalisé par Jérôme Nussbaum et produit par Magali Philip.

Un énorme merci à Yannick Délez pour avoir accepté de nous prêter ses si belles notes de piano et merci aussi à toutes les équipières de r'Ose Transat.

Pour tout renseignement ou soutien en rapport avec le cancer du sein, n’hésitez pas à faire appel à la ligue suisse contre le cancer.