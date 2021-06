Dans le même bateau

Ce qui nous lie avant ce départ, cʹest lʹangoisse de lʹinconnu de cette transatlantique mais aussi lʹenvie de larguer les amarres, de vivre autre chose que la maladie.

«-J'ai très peur, j'ai très peur !

-Le challenge ce n'était pas de traverser l'Atlantique, c'était de se retrouver confinées sur un bateau : moi qui est un peu hyperactive et sportive, qui ai tout le temps la bougeotte, c'était de se retrouver sur un bateau dans un espace restreint avec huit femmes. Et moi je me disais : comment est-ce que je vais faire ? J'étais morte de trouille.

-Faire autant de jours en mer, il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui ont vécu ça. Sans voir les côtes...

-Je ne pouvais pas imaginer que je vivrais une aventure pareille. Je n'anticipais rien. Il faut dire que je ne me suis pas préparée !

-Je me dis que c'est la chance d'une vie...»

8 femmes à bord est un podcast de Francesca Argiroffo pour la RTS.

Réalisé par Jérôme Nussbaum et produit par Magali Philip.

Un énorme merci à Yannick Délez pour avoir accepté de nous prêter ses si belles notes de piano et merci aussi à toutes les équipières de r'Ose Transat.

Pour tout renseignement ou soutien en rapport avec le cancer du sein, n’hésitez pas à faire appel à la Ligue suisse contre le cancer.